    1 min de lectura

    No es un tema de los cascos

    Los motoristas quieren seguir como chivos sin ley y desprecian todo lo que suponga norma y orden.

    En puridad de verdad, poco les importa a los motoristas si los cascos resisten o no un accidente. Quieren seguir como chivos sin ley y desprecian todo lo que suponga norma y orden. Cuando la vida está en juego, las consideraciones económicas deberían importar poco. Se imponen, en el caso, la ignorancia y la impunidad que han otorgado las autoridades a esos ciudadanos  motorizados.

    No nos extrañemos si el Intrant da marcha atrás y continúan permitiendo el relajo de los cascos impropios que pueblan las cabezas de esos suicidas sobre dos ruedas. Ya escucharemos el argumento de que son padres de familia.

