    | 1 min de lectura

    El pique de Karina

    Karina le enmendó la plana a los enviados del Poder Ejecutivo

    El sábado, el presidente Abinader encabezó una jornada de El Gobierno Contigo. Pero, días antes, la alcaldesa Karina Aristy llegó encendida. Reformista de origen y declarada parte del Gobierno del Cambio, Karina le enmendó la plana a los enviados del Poder Ejecutivo.

    Su disgusto viene porque ella dice que la provincia está mal. Reclamó el mal estado de las calles y, de paso, soltó otra queja que en Higüey conocen bien.

    Dijo que cada fin de semana hay carreras de motores desenfrenadas y con los policías mirando para otro lado.


