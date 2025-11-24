×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    El pasatiempo de cortar cintas

    Inaugurar obras inconclusas sigue siendo una vieja costumbre dominicana

    Inaugurar obras sin estar terminadas es ya parte del folclor dominicano. Se ha hecho y sigue haciendo porque cortar cintas es un pasatiempo que tiene antecedentes muy pero muy viejos.

    Toca ahora a Las Parras, esa cárcel que ha liberado acusaciones muy duras porque fue un desastre desde su diseño hasta su terminación a medias. Podría llamársele ya la cárcel de la discordia y habrá quienes lamenten que entre sus primeros inquilinos no estén quienes se lucraron de un contrato y construcción escandalosos. Se ha olvidado un detalle: a ese esperpento fueron a parar los millones que dio la Odebrecht al país como compensación por todas sus travesuras.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.