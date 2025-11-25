¿Impunidad o...?
Certificados, tierras y silencio oficial marcaron el ascenso de Francisco Paulino
El exregidor Francisco Alberto Paulino Castro vivió más de una década bajo un manto de impunidad. Desde 2010 arrastraba señalamientos por narcotráfico, pero aun así obtuvo certificados de buena conducta previo a llegar a regidor en Boca Chica en el 2020.
Antes de eso acumuló accesos privilegiados a tierras del CEA, donde consiguió certificaciones, "no objeciones" y documentos que hoy revelan un entramado difícil de explicar sin un guiño político.
El caso es una radiografía incómoda: un acusado de narco adquiriendo terrenos del Estado, logrando evadir acusaciones y moviéndose con total libertad. No cayó por falta de ruido, sino porque, finalmente, se le acabó la impunidad.