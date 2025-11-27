×
    1 min de lectura

    Por fin, la autopista

    Luz verde a la autopista del Ámbar, comienza el proceso de licitación

    Ya la vencida no es a las tres sino a las cuchucientas. Tras mucho amagar y no dar, finalmente, el Gobierno convocó a la licitación pública nacional para la construcción de la denominada Autopista del Ámbar. Es la conexión entre la circunvalación norte de Santiago y la carretera Puerto Plata-Sosúa.

    Una vez construida esa infraestructura, la integración entre la costa atlántica y Santiago se reducirá a media hora de trayecto, con el subsiguiente beneficio económico para toda la región. Quien de seguro se ríe con la muela de atrás es el puertoplateño ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

