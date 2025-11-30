×
    | 1 min de lectura

    Otro cafecito

    La subida del café es un fenómeno completamente ajeno a la República Dominicana

    Yerra Leonel. El precio internacional del café ha aumentado de forma sostenida por factores completamente externos a la República Dominicana. 

    Sequías severas en Brasil y Vietnam —los mayores productores mundiales— redujeron la oferta global, mientras los costos de fertilizantes, energía y transporte se dispararon tras las disrupciones logísticas de los últimos años. Súmese la caída de los inventarios internacionales y una demanda que se mantiene sólida en Estados Unidos, Europa y Asia. 

    Estos elementos presionaron al alza las cotizaciones en los mercados de futuros, determinando precios más altos que responden a condiciones climáticas, productivas y logísticas fuera del control dominicano.

