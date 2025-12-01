La PGR investiga a la Fiscalía del DN

La Cámara de Cuentas reveló ayer, durante la rendición de sus primeros siete meses de gestión, que la Procuraduría General de la República ordenó una investigación especial de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Por supuesto, que los presentes en el acto voltearon a mirarse las caras porque no se tenía conocimiento de la solicitud.

Según supo el Espía, la investigación pudiera estar encaminada hacia la adquisición de mobiliario de oficina entre otros instrumentos que debió ejecutarse para la habilitación de varias fiscalías hace unos años atrás...