El espía
    | 1 min de lectura

    De confesiones se trata

    Álvarez declina el ofrecimiento de la embajadora Campos

    La embajadora norteamericana, Leah Francis Campos, confesó ayer que fue quien le hizo notar al secretario de Guerra, Pete Hegseth, una particularidad de la bandera dominicana: es la única en el mundo cuyo escudo tiene la Biblia y una cruz, y esto lo resaltó el funcionario en su reciente visita al país.

    Pero la embajadora, que se precia de no ser diplomática, reveló otro dato interesante en su conferencia de ayer. Le ofreció al canciller dominicano, Roberto Álvarez, leer el discurso antes de que lo pronunciara ante la matrícula de la Cámara Americana.

    Álvarez, que sí es diplomático y actúa como tal, sencillamente declinó.

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.