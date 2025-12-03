Dosis fuerte de política

Aunque las elecciones están lejos, al menos en el calendario de la JCE, los principales partidos han tomado impulso en los últimos días activando el escenario político con diversos actos.

En el fin de semana los perremeístas hicieron su jornada de verificación, el domingo fue la marcha-mitin de la Fuerza del Pueblo, el lunes un diputado armó un avispero al plantear la habilitación de Danilo Medina y ayer los peledeístas generaron expectativas con Gonzalo. Parece que los últimos días de 2025 proyectan lo que nos espera en el 2026.