Tendrá que inventarse un método
La República Dominicana rompe récords en proselitismo político
Con la temperatura política que amenaza con subir, la Junta Central Electoral tendrá que inventarse un método para determinar cuándo una protesta es electoral o simplemente política. La Constitución protege la libertad de reunión y de asociación y, viniendo de un partido, todo tiene un tinte electoralista.
Pero ciertamente la República Dominicana rompe récords en proselitismo político. Antes de que concluyan unas elecciones ya está pensando en candidaturas para el futuro.
Y dado el alto grado de clientelismo y la omnipotencia y omnipresencia del Estado dominicano, no, no se concibe la vida fuera de la nómina pública. Por lo menos para los que militan en partidos.