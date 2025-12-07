Los fiscales gustan del fin de semana

Era largamente esperada la culminación de las investigaciones sobre el fraude en Senasa, conducidas por el Ministerio Público desde hace semanas.

Esta vez, sin embargo, varió el guion y se dejó de lado la espectacularidad que ha caracterizado la actuación de las autoridades en los casos de corrupción. No hubo allanamientos nocturnos ni tampoco las abusivas detenciones frente a miembros de la familia.

Es de esperarse que queden guardados para siempre los cascos ridículos y chalecos antibalas, humillación contraria a un régimen de derecho. ¿Por qué a los fiscales les gustan los fines de semana para sus operaciones?