×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Los de la campaña

    Los fracasos sonoros de la administración del PRM

    La administración del PRM ha tenido dos fracasos sonoros. El primero fue el Ministerio de Educación inicial, un desorden del cual nunca se ha sabido con propiedad porque la auditoría permanece bajo siete llaves.

    El otro es Senasa, que recién empieza a desarrollarse con amenaza de metástasis. Cinco años de la misma administración pese a que la Fuerza del Pueblo se atribuye una denuncia en el 2021. El mismo gobierno reaccionó ante la magnitud de las denuncias. Lo curioso es que tanto el exministro de Educación como el exadministrador de Senasa tuvieron papel protagónico en las campañas del PRM.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.