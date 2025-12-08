Los de la campaña

La administración del PRM ha tenido dos fracasos sonoros. El primero fue el Ministerio de Educación inicial, un desorden del cual nunca se ha sabido con propiedad porque la auditoría permanece bajo siete llaves.

El otro es Senasa, que recién empieza a desarrollarse con amenaza de metástasis. Cinco años de la misma administración pese a que la Fuerza del Pueblo se atribuye una denuncia en el 2021. El mismo gobierno reaccionó ante la magnitud de las denuncias. Lo curioso es que tanto el exministro de Educación como el exadministrador de Senasa tuvieron papel protagónico en las campañas del PRM.