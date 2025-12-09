Lo de Aerodom es penoso

El ministro de Turismo, con la prudencia que lo distingue, le lanzó unas bien merecidas chinitas a Aerodom.

La empresa replicó pero a nadie convenció. Si razones faltan para criticar, el lunes en la noche se produjo una. Aterrizó el vuelo AA2145 a las 11:45 p.m., carreteó y se detuvo.

Minutos van y vienen hasta que un sobrecargo, instruido por el capitán, anunció: "No hay nadie para guiar el avión".

Alguien apareció luego y, si cree que exageramos, pregúntenle al ministro Ito Bisonó que venía en ese vuelo o a Ramfis Domínguez Trujillo, el exsocio de El Cobrador.