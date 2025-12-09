Lo de Aerodom es penoso
La noche en que un avión quedó detenido por falta de guía
El ministro de Turismo, con la prudencia que lo distingue, le lanzó unas bien merecidas chinitas a Aerodom.
La empresa replicó pero a nadie convenció. Si razones faltan para criticar, el lunes en la noche se produjo una. Aterrizó el vuelo AA2145 a las 11:45 p.m., carreteó y se detuvo.
Minutos van y vienen hasta que un sobrecargo, instruido por el capitán, anunció: "No hay nadie para guiar el avión".
Alguien apareció luego y, si cree que exageramos, pregúntenle al ministro Ito Bisonó que venía en ese vuelo o a Ramfis Domínguez Trujillo, el exsocio de El Cobrador.