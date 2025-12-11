Buscamos el malo en el lado errado
El verdadero daño al sistema de salud proviene de la corrupción, no de los más vulnerables
De los que, según el Ministerio Público, provocaron un déficit de más de 15 millones al Seguro Nacional de Salud (Senasa), ninguno nació en Haití , ninguno estaba en estado de preñez, no son indocumentados y como paradoja del destino, la mayoría goza de buen estatus económico y hasta de abolengo.
El mal del sistema de salud es provocado por la corrupción y la pírrica inversión. Sin embargo, hay quienes no vacilan en buscar la culpa de todos nuestros males por otro lado. No siempre el guión oficial es el correcto.