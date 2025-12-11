Soto no cae en gancho

El afamado astro de los Mets de Nueva York, Juan Soto Pacheco, a pesar de su escasa longevidad, parece estar preparado para afrontar los desafíos que brinda la fama y el dinero.

Siempre anda acompañado de un círculo muy cercano, que incluye familiares, posa y hasta sonríe para las fotos que le pide su fanaticada, pero cauteloso al fin, mantiene sus manos en los bolsillos o cruzadas.

El oriundo de Herrera es dueño de una carrera promisoria en Grandes Ligas y tiene más de 700 razones para no verse en el espejo de otros colegas... como un pez astuto, no muerde cualquier anzuelo.