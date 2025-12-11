×
    1 min de lectura

    Soto no cae en gancho

    El astro dominicano evita los errores que han hundido a otros peloteros

    El afamado astro de los Mets de Nueva York, Juan Soto Pacheco,  a pesar de su escasa longevidad, parece estar preparado para afrontar los desafíos que brinda la fama y el dinero. 

    Siempre anda acompañado de un círculo muy cercano, que incluye familiares, posa y hasta sonríe para las fotos que le pide su fanaticada, pero cauteloso al fin, mantiene sus manos en los bolsillos o cruzadas. 

    El oriundo de Herrera es dueño  de una carrera promisoria en Grandes Ligas y tiene más de 700 razones para no verse en el espejo de otros colegas... como un pez astuto, no muerde cualquier  anzuelo.

