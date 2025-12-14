×
    | 1 min de lectura

    Seguro que Ud no entiende

    Pagar más por asegurar lo que vale menos

    Difícil de entender. Con cada año,  los automóviles bajan de precio. Salen del concesionario y ya valen menos. Por eso los llaman de segunda mano, aunque estén casi nuevos.

    Sin embargo, ocurre algo curioso: mientras el carro pierde valor, el seguro sube. Se paga más por asegurar lo que cuesta menos. Nadie explica bien por qué.  ¿Riesgos,  inflación,  estadísticas que nadie ve? Todo suena técnico, pero poco convincente.

    Al final, el usuario queda con la sensación de que siempre paga más y recibe lo mismo por lo que cada vez cuesta menos. Seguimos en la inseguridad.

