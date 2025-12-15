Se repite el guion

Es inevitable comparar el caso Senasa con otros procesos judiciales instrumentados por el Ministerio Público que todavía no dan los frutos ansiados por la sociedad, a pesar de los años.

Todos comienzan con un run run, que siempre es negado por las autoridades. Luego, los nombres que suenan acuden a la Procuraduría. Entran en traje o chacabana y luego se les ve con los chalecos antibalas y los cascos puestos.

Lo que sigue son los acuerdos y las delaciones. Para finalizar -si es que ocurre- llega una prisión que decepciona y una "recuperación" pírrica de recursos. La decepción de la población también es parte del guion.