    1 min de lectura

    Se repite el guion

    Es inevitable comparar el caso Senasa con otros procesos judiciales instrumentados por el Ministerio Público que todavía no dan los frutos ansiados por la sociedad, a pesar de los años. 

    Todos comienzan con un run run, que siempre es negado por las autoridades. Luego, los nombres que suenan acuden a la Procuraduría. Entran en traje o chacabana y luego se les ve con los chalecos antibalas y los cascos puestos. 

    Lo que sigue son los acuerdos y las delaciones. Para finalizar -si es que ocurre- llega una prisión que decepciona y una "recuperación" pírrica de recursos. La decepción de la población también es parte del guion. 

