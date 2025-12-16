×
    1 min de lectura

    La pifia de Tony Peña Guaba

    Tony Peña Guaba parece vivir en un universo paralelo

    Tony Peña Guaba parece vivir en un universo paralelo. Mientras buena parte de la sociedad sigue irritada por el escándalo de Senasa y el Gobierno intenta marcar distancia, tono sobrio y discurso de control, él decide aparecer vino en mano, sonrisa amplia y hablando de sus  canciones navideñas favoritas como si nada pasara. No fue el momento. 

    Tampoco el mensaje. Y mucho menos la puesta en escena. Un país con ansias de justicia, expedientes y responsabilidades, y un funcionario que opta por ser candidato en base a la frivolidad.


