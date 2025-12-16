La pifia de Tony Peña Guaba

Tony Peña Guaba parece vivir en un universo paralelo. Mientras buena parte de la sociedad sigue irritada por el escándalo de Senasa y el Gobierno intenta marcar distancia, tono sobrio y discurso de control, él decide aparecer vino en mano, sonrisa amplia y hablando de sus canciones navideñas favoritas como si nada pasara. No fue el momento.

Tampoco el mensaje. Y mucho menos la puesta en escena. Un país con ansias de justicia, expedientes y responsabilidades, y un funcionario que opta por ser candidato en base a la frivolidad.