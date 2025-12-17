×
    1 min de lectura

    Senasa y sus miles de historias

    La madre de un niño autista también se querelló

    Entre los querellantes contra los diez imputados  de la supuesta  red acusada de  defraudar a Senasa,  destaca Niurka Elvira Paulino, la madre de un niño autista cuya cobertura para recibir terapia fue agotada por otra persona de manera irregular obligándola a pagar por ese servicio costoso. 

    Lo es tanto que su inclusión  resulta un plus de la ARS estatal. Si equiparamos este caso con la magnitud del fraude que señala el Ministerio Público, casi RD$16 mil millones, nos lleva a pensar en las miles, o millones, de historias similares desconocidas aún.

