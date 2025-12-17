Senasa y sus miles de historias

Entre los querellantes contra los diez imputados de la supuesta red acusada de defraudar a Senasa, destaca Niurka Elvira Paulino, la madre de un niño autista cuya cobertura para recibir terapia fue agotada por otra persona de manera irregular obligándola a pagar por ese servicio costoso.

Lo es tanto que su inclusión resulta un plus de la ARS estatal. Si equiparamos este caso con la magnitud del fraude que señala el Ministerio Público, casi RD$16 mil millones, nos lleva a pensar en las miles, o millones, de historias similares desconocidas aún.