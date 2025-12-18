×
El espía
    | 1 min de lectura

    Thanos en el Intrant

    Intrant anunció ayer que realizará más de 10,000 inspecciones visuales vehiculares

    ¡Oh, qué belleza del Intrant! Anunció ayer que realizará más de 10,000 inspecciones visuales vehiculares a autobuses, minibuses, vehículos familiares y, como novedad, unidades de transporte de carga, en todo el territorio nacional. 

    Si esta joyita se cumpliera al pie de la letra, el tránsito dominicano entraría en la saga de los Avengers y la mitad de la población vehicular ¡puf! se evaporaría de las calles como por arte de magia, porque, es incompatible con la ley. 

    Pero como Milton Morrison no es Thanos, ni tiene su guantelete, ya veremos.


