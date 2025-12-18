Thanos en el Intrant

¡Oh, qué belleza del Intrant! Anunció ayer que realizará más de 10,000 inspecciones visuales vehiculares a autobuses, minibuses, vehículos familiares y, como novedad, unidades de transporte de carga, en todo el territorio nacional.

Si esta joyita se cumpliera al pie de la letra, el tránsito dominicano entraría en la saga de los Avengers y la mitad de la población vehicular ¡puf! se evaporaría de las calles como por arte de magia, porque, es incompatible con la ley.

Pero como Milton Morrison no es Thanos, ni tiene su guantelete, ya veremos.