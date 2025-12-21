×
El espía
    1 min de lectura

    Lo del Kilómetro 9 era inevitable

    Montar un puente peatonal sobre la autopista más transitada del país no iba a ocurrir sin molestias

    Montar un puente peatonal sobre la autopista más transitada del país no iba a ocurrir sin molestias. 

    Palo si boga y palo si no boga: si se intervenía, por los tapones; si no, por la inseguridad que por años ha cobrado vidas en el kilómetro 9

    El retraso en normalizar el tránsito alimenta la irritación, pero no cambia el fondo del asunto. 

    Las obras de esta magnitud generan situaciones engorrosas. El problema no es que el puente se arme, sino cómo se gestiona el impacto. Pero siempre es importante informar a tiempo y mucho.


