×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Más allá del juego de Mantequilla

    ¿Ingenuidad o cálculo en los esquemas piramidales?

    La discusión va más allá de Mantequilla. La pregunta real es si la gente cae engañada o si entra sabiendo exactamente a qué juega. Muchos no ignoran el riesgo: conocen el esquema, entienden que no es sostenible y aun así participan, convencidos de que llegarán a tiempo para "beber agua limpia".

    El problema para el Estado no es solo la estafa, sino la normalización del atajo. Perseguir a Mantequilla no es castigar la ingenuidad, es ayudar a presionar al cobrador.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.