Más allá del juego de Mantequilla

La discusión va más allá de Mantequilla. La pregunta real es si la gente cae engañada o si entra sabiendo exactamente a qué juega. Muchos no ignoran el riesgo: conocen el esquema, entienden que no es sostenible y aun así participan, convencidos de que llegarán a tiempo para "beber agua limpia".

El problema para el Estado no es solo la estafa, sino la normalización del atajo. Perseguir a Mantequilla no es castigar la ingenuidad, es ayudar a presionar al cobrador.