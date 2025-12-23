×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Pizzas para Venezuela

    Incremento de comida rápida coincide con refuerzo de tropas en la región

    El aumento de pedidos de pizza en el Pentágono en los últimos días encendió las especulaciones sobre una posible acción de Estados Unidos en Venezuela. El llamado Pentagon Pizza Index viene observando desde los años 90 que, cuando se acercan operaciones militares, también suben los pedidos de comida rápida para aguantar las jornadas largas.

    Después del incremento de pizzas recientes; ahora se sabe que se fortalecerá el envío de tropas hacia la región del Caribe. Para Venezuela con cariño. ¿Otra coincidencia?

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.