Pizzas para Venezuela

El aumento de pedidos de pizza en el Pentágono en los últimos días encendió las especulaciones sobre una posible acción de Estados Unidos en Venezuela. El llamado Pentagon Pizza Index viene observando desde los años 90 que, cuando se acercan operaciones militares, también suben los pedidos de comida rápida para aguantar las jornadas largas.

Después del incremento de pizzas recientes; ahora se sabe que se fortalecerá el envío de tropas hacia la región del Caribe. Para Venezuela con cariño. ¿Otra coincidencia?