    1 min de lectura

    El senador del medio casco

    Hizo su tradicional recorrido en motor con un casco no homologado por el Intrant

    Ricardo de los Santos, actual presidente del Senado, salió  el 24 de diciembre en una pequeña motocicleta a realizar su tradicional recorrido por las calles de Cotuí, pero vaya sorpresa, usaba un casco no homologado, un "medio casco", uno de esos que el Intrant prohibió  porque no garantiza las condiciones de seguridad en caso de accidente. 

    El hecho de que un ciudadano cometa infracciones de tránsito es reprochable, pero que lo haga el presidente del primer poder de Estado, uno de los responsables de elaborar  y hacer cumplir las leyes, es inexcusable.

