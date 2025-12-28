×
El espía
    1 min de lectura

    El cambio en el aire

    Cinco años después: la hora de ajustar el gobierno

    Por algo es año nuevo, por la renovación del calendario. En la tradición política local se espera otra cosa: cambios.

    Este Gobierno lleva, contando el segundo periodo, cinco años. Al 2026 se le ha asignado por adelantado la etiqueta del cambio.

    Ese fue el lema que llevó a los perremeístas al poder y que para muchos  se ha producido solo parcialmente. Se pensará en el gabinete y en los puestos principales de la administración pública, y de seguro falta renovar tornillos y ajustar tuercas.

    Así el panorama, puede que el 2026 implique más que un almanaque con hojas nuevas.

