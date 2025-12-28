El cambio en el aire

Por algo es año nuevo, por la renovación del calendario. En la tradición política local se espera otra cosa: cambios.

Este Gobierno lleva, contando el segundo periodo, cinco años. Al 2026 se le ha asignado por adelantado la etiqueta del cambio.

Ese fue el lema que llevó a los perremeístas al poder y que para muchos se ha producido solo parcialmente. Se pensará en el gabinete y en los puestos principales de la administración pública, y de seguro falta renovar tornillos y ajustar tuercas.

Así el panorama, puede que el 2026 implique más que un almanaque con hojas nuevas.