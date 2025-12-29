Hay que escuchar más al pueblo

Primero fue, en noviembre, la explosión de un tanque de agua o depósito regulador en San Pedro de Macorís, pese a denuncias previas de los vecinos, que terminaron con viviendas arrasadas y vehículos destruidos.

El jueves pasado explotó una tubería del acueducto Cibao, en Sabana Iglesia, que dejó cuatro viviendas destruidas; también hubo avisos previos sobre una fuga.

En la Sultana del Este, el Inapa entregó RD$11.9 millones a los afectados, mientras que Coraasan prometió reconstruir viviendas y reponer enseres en Santiago. ¿No es mejor prevenir?