No todo es histórico
La inflación de los logros oficiales
Ya no basta con que el presidente lo haga el 27 de febrero, ahora también las instituciones del Gobierno rinden cuentas a final de año, a través de comunicados de prensa, en los que abordan las metas y ejecuciones alcanzadas. En esos informes, cada logro o trabajo, por más simple o complejo que sea, lo señalan como "histórico", que sucede por "primera vez...".
Querido funcionario, bien por usted por cumplir con el deber de rendir cuentas, pero no cualquier cosa califica para ser histórica. De hecho, ya es histórico hacer tanta historia.