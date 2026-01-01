×
    1 min de lectura

    Pólvora, ruido y memoria corta

    El Gran Santo Domingo volvió a demostrar que aquí las leyes no se derogan: se ignora

    El 2025 se despidió con pólvora. Barrios y urbanizaciones compartieron el mismo estruendo, como si el calendario se cambiara a golpe de detonación y no de conciencia.

    El Gran Santo Domingo volvió a demostrar que aquí las leyes no se derogan: se ignoran. Porque la Ley 340-09, esa que limita el uso de fuegos artificiales solo a empresas certificadas, sigue tan vigente como la memoria corta.

    Fue un logro arrancado a base de dolor, tras años de tragedias que mutilaron manos y, peor aún, segaron vidas de niños y adultos.


