¿Tiene lógica lo del día de Reyes?

La Ley No. 139-97 no modifica las fechas en las que se conmemoran los días feriados religiosos.

De ahí que no se mueven los días de la Navidad, y de las vírgenes de La Altagracia y Las Mercedes; también los de Viernes Santos y jueves de Corpus Christi. Sin embargo, los legisladores restaron importancia a mantener sin variar el único día religioso que se inculca desde la niñez... el Día de Reyes.

Al respecto, tiene sentido el clamor de la primera dama, Raquel Arbaje, para que se revise el que los Reyes ya no regalan en su fecha tradicional.