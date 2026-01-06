×
El espía
    | 1 min de lectura

    El vinito que costó un cargo

    Semanas después Peña Guaba salió del Gabinete de Políticas Sociales

    A Tony Peña Guaba le salió caro el famoso "vinito" de diciembre. En medio del escándalo por el caso Senasa y con la opinión pública encendida, apareció relajado, copa en mano, en un video que fue leído como desconexión con el momento político. 

    La reacción fue inmediata: críticas, burlas, malestar interno y la sensación de que no estaba entendiendo el clima que atravesaba la actual administración. El video dejó de ser tendencia, pero el ruido no. Semanas después salió del Gabinete de Políticas Sociales.

     


    TEMAS -

