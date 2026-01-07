×
    | 1 min de lectura

    Gabinete se mueve y la carrera se agita

    Algunos nombres formaban parte de las conversaciones y salen reforzados.

     Los cambios anunciados por el presidente Luis Abinader en los últimos días no solo reordenan el tablero del Gobierno: también reactivan la eterna pregunta del poder en la República Dominicana.

    ¿Quiénes, tras este reajuste, seguirán siendo presidenciables... y quiénes entran ahora al carril de los probables, gracias a sus nuevos cargos?

    Algunos nombres formaban parte de las conversaciones y salen reforzados. Otros, sin ruido previo, aparecerán de repente con micrófono, agenda y capacidad de inaugurar.

