Una de récords

¿La Salud Pública tiene el récord de renuncias y destituciones del Gobierno de Luis Abinader? A finales de febrero de 2021 salió Plutarco Arias, primer ministro de la gestión, tras denunciar presiones y un pulso por el control del presupuesto.

En su lugar llegó Daniel Rivera, quien renunció el 7 de julio de 2023; al menos ese es senador. Ese mes también dimitió la viceministra Ivelisse Acosta. Víctor Atallah fue designado el 17 de enero de 2024. Ayer Mario Lama dejó la dirección del Servicio Nacional de Salud. Si no es un récord, anda cerca.