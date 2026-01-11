×
    | 1 min de lectura

    Se le fue el freno

    Entre la moderación y el clientelismo, el nuevo perfil de Pacheco

    Alfredo Pacheco, de ordinario moderado y pensante, soltó los frenos en la presidencia de la Cámara de Diputados. Planteó el clientelismo en su estado más puro y lo hizo maltratando al presidente, revelando conversaciones de Estado y olvidando que, en el Congreso, el debate de los asuntos internos de partidos no cabe.

    Habrá que ver qué le picó tan duro, qué veneno le inocularon al Pacheco razonable e inteligente para convertirlo en burlador de protocolos y portavoz de políticas de atraso. Porque quienes lo conocen bien afirman que el hombre ha madurado, y parece muchísimo más caballero que desaforado.

