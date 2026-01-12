×
    1 min de lectura

    ¿De imputado a "reportero"?

    Cuando el "like" invade la sala de audiencias

    El creador de contenido Ángel Martínez fue visto ayer en un tribunal del Distrito Nacional y no por las imputaciones en su contra, que han incluido, además del delito de difamación e injuria, la estafa y la extorsión.

    Estaba como "reportero" en la audiencia de un caso muy mediático que reúne, muchas veces, a profesionales de la información y a los llamados "youtubers", estos últimos afanados por el "like" y quienes dificultan la labor de periodistas que buscan la noticia.  Así son las vueltas de la vida.

