¿De imputado a "reportero"?

El creador de contenido Ángel Martínez fue visto ayer en un tribunal del Distrito Nacional y no por las imputaciones en su contra, que han incluido, además del delito de difamación e injuria, la estafa y la extorsión.

Estaba como "reportero" en la audiencia de un caso muy mediático que reúne, muchas veces, a profesionales de la información y a los llamados "youtubers", estos últimos afanados por el "like" y quienes dificultan la labor de periodistas que buscan la noticia. Así son las vueltas de la vida.