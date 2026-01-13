Raquel Arbaje, maestra

La Primera Dama acaba de dar una lección de primera. Aprovechó el cumpleaños de Pacheco para enviarle una felicitación por las redes.

El gesto puede pasar como simple de no mediar antecedentes recientes. Desde su púlpito en la Cámara Baja, Alfredo Pacheco le soltó una pachotada al presidente Abinader, diríase que a tono con el adjetivo que acompaña ese hemiciclo.

Raquel Arbaje optó por lo noble. Reaccionó con inteligencia emocional y le deseó parabienes al cumpleañero. El mensaje, de múltiples significados, ¿le habrá echado agua al vino? ¿O Pacheco seguirá como el champán, efervescente?