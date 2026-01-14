×
    ¿Y aquí, cuándo?

    Los ultrafalsos ya existen y la ley dominicana no está preparada

    Mientras en España el Gobierno ya dio un paso concreto para frenar los abusos de la inteligencia artificial —declarando ilegítimo el uso de imágenes y voces manipuladas sin consentimiento y poniendo límites incluso a los true crimes—, en República Dominicana la discusión sigue atrapada en el carril del "se está estudiando".

    Los deepfakes (ultrafalsos) no son una amenaza futura: ya existen, ya circulan y ya pueden destruir reputaciones, extorsionar o fabricar delitos sin que la ley tenga herramientas claras para responder.

