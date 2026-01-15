×
El espía
    | 1 min de lectura

    Le pisan los talones a Barbecue

    El cerco sobre Jimmy Cherizier y la apuesta del Estado haitiano

    El ajedrez geopolítico en el Caribe ha realizado importantes movimientos desde los primeros días de este 2026.

    En Haití, un video muestra los ataques con drones de la Policía Nacional de ese país y la Fuerza de Supresión de Pandillas contra viviendas que supuestamente pertenecen al más buscado de los pandilleros, Jimmy Cherizier, quien mantiene en asedio a esa nación.

    La operación en el sector de Delma 6, muestra que estas fuerzas le pisan los talones a Jimmy: ¿podrán esta vez rostizar a Barbecue?  

