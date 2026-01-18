LA Semanal tiene el agua al cuello

LA Semanal ha sido útil, como maquinaria propagandística del Gobierno y también para los medios de comunicación que tienen al presidente Abinader en QAP todos los lunes.

En su momento ordenó el relato oficial, marcó agenda y convirtió al Presidente en el centro de atención. Esa utilidad está fallando en la medida en la que el presidente tiene que apagar fuegos de manera reiterada.

El espía supo que uno de los problemas de LA Semanal es la presencia de pedigüeños vestidos de comunicadores cuyas preguntas van al bolsillo.