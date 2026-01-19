El negocio de matar en redes sociales

El pasado fin de semana, la maquinaria de las noticias falsas volvió a activarse en redes sociales con versiones que daban por muertos a tres personajes conocidos, sin más propósito que generar ruido y visitas.

La cadena comenzó con el maestro Wilfrido Vargas y siguió con Sergio Vargas, justo cuando este subía a tarima.

El tercer afectado fue el dirigente político Ramón Alburquerque, quien atraviesa un quebranto de salud real. Los tres están vivos, pero la mentira volvió a ganar vistas, provocando angustia y confirmando que en las redes sociales hay quienes no distinguen entre informar y hacer daño.