    1 min de lectura

    El negocio de matar en redes sociales

    Dieron por muertos a Wilfrido Vargas, Sergio Vargas y Ramón Alburquerque

    El pasado fin de semana, la maquinaria de las noticias falsas volvió a activarse en redes sociales con versiones que daban por muertos a tres personajes conocidos, sin más propósito que generar ruido y visitas.

    La cadena comenzó con el maestro Wilfrido Vargas y siguió con Sergio Vargas, justo cuando este subía a tarima.

    El tercer afectado fue el dirigente político Ramón Alburquerque, quien atraviesa un quebranto de salud real. Los tres están vivos, pero la mentira volvió a ganar vistas, provocando angustia y confirmando que en las redes sociales hay quienes no distinguen entre informar y hacer daño.

     


