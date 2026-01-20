¿Cuál será la próxima jugada?

Si comparáramos el tablero geopolítico actual con un salón de clases, Donald Trump vendría siendo el "niño travieso". Su repentismo tiene a los líderes y a la diplomacia mundial en ascuas, principalmente a la europea.

Lo último fue publicar una imagen realizada con inteligencia artificial donde reconfigura el mapa de Estados Unidos con la incorporación de Canadá, Venezuela, Cuba y Groenlandia.

Ahora todas las miradas están puestas en el foro de Davos, donde el mandatario ha prometido asistir. ¿Qué otra sorpresa traerá?