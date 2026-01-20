×
    | 1 min de lectura

    ¿Cuál será la próxima jugada?

    Donald Trump tiene al mundo en ascuas

    Si comparáramos el tablero geopolítico actual con un salón de clases, Donald Trump vendría siendo el "niño travieso". Su repentismo tiene a los líderes y a la diplomacia mundial en ascuas, principalmente a la europea.

    Lo último fue publicar una imagen realizada con inteligencia artificial donde reconfigura el mapa de Estados Unidos con la incorporación de Canadá, Venezuela, Cuba y Groenlandia.

    Ahora todas las miradas están puestas en el foro de Davos, donde el mandatario ha prometido asistir. ¿Qué otra sorpresa traerá?


