×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Leonel estaba

    Cuando el creador institucional acude a ver su obra

    Algunos reaccionaron con sorpresa cuando vieron entrar a Leonel Fernández a la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia, para la sesión solemne de rendición de cuentas del Tribunal Constitucional

    Era un acto oficial y los expresidentes, cuando están en la oposición, no suelen acudir a ese tipo de ocurrencias.

    Sin embargo, el caso es diferente. Fernández es el padre del Tribunal Constitucional dominicano. Fue en la reforma constitucional del 2010, promovida en su último gobierno, cuando se aprobó esa vía institucional para interpretar y cuidar la Constitución. El choque de trenes vaticinado no se ha producido y el TC es una realidad apreciada.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.