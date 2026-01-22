Leonel estaba

Algunos reaccionaron con sorpresa cuando vieron entrar a Leonel Fernández a la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia, para la sesión solemne de rendición de cuentas del Tribunal Constitucional.

Era un acto oficial y los expresidentes, cuando están en la oposición, no suelen acudir a ese tipo de ocurrencias.

Sin embargo, el caso es diferente. Fernández es el padre del Tribunal Constitucional dominicano. Fue en la reforma constitucional del 2010, promovida en su último gobierno, cuando se aprobó esa vía institucional para interpretar y cuidar la Constitución. El choque de trenes vaticinado no se ha producido y el TC es una realidad apreciada.