Los engañaron

La última manifestación en "reclamo de justicia" en el caso del centro de diversión Jet Set tuvo una característica muy especial: participó gente que nada tiene que ver con la tragedia.

Algunos de los participantes provenían de pueblos de la parte oriental del país. Se les convocó a una marcha por la patria. Llevados por su espíritu patriótico, montaron en vehículos rumbo a Santo Domingo y se encontraron con que los habían engañado.

Se parece esto al cuento del pastor que varias veces mintió gritando que estaba en peligro. A la hora de la verdad, nadie fue a socorrerlo.