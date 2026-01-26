×
El espía
    1 min de lectura

    Los engañaron

    El reclamo de justicia que llegó con mentiras

    La última manifestación en "reclamo de justicia" en el caso del centro de diversión Jet Set tuvo una característica muy especial: participó gente que nada tiene que ver con la tragedia.

    Algunos de los participantes provenían de pueblos de la parte oriental del país. Se les convocó a una marcha por la patria. Llevados por su espíritu patriótico, montaron en vehículos rumbo a Santo Domingo y se encontraron con que los habían engañado.

    Se parece esto al cuento del pastor que varias veces mintió gritando que estaba en peligro. A la hora de la verdad, nadie fue a socorrerlo.


