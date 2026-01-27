×
    | 1 min de lectura

    Operación sonrisa

    Del "Pulpo" a la sonrisa, la crónica de una práctica judicial que se niega a morir

    El Ministerio Público persiste en bautizar expedientes, como si los procesos judiciales fueran un catálogo de zoología. Ni la prohibición del Tribunal Constitucional en 2025, ni el reciente recordatorio en forma de regaño del magistrado Napoleón Estévez parecen haber alterado esa vocación animalista.

    Hace tres años, incluso un juez de instrucción ordenó retirar del caso de los hermanos Medina Sánchez la etiqueta de Pulpo. Nada cambió. Ayer, preguntada sobre el asunto, la procuradora general no ofreció argumentos jurídicos ni promesas institucionales: sonrió. A veces, en este país, la sonrisa también es una forma de desacato. O de desencanto.

