El ITLA y una extraña campaña
La pregunta incómoda detrás de las candidaturas al ITLA
El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) es foco de atención en los actuales momentos, tras la destitución de su rector Rafael Féliz. Desde diversos medios, comunicadores e influencers usan sus plataformas para promover a sus favoritos para dirigir la institución de corte educativo, leen semblanzas, nos narran las cuchumil virtudes de sus candidatos.
Ya uno de los propuestos dijo que el sueldo es poco y que solo se sacrifiaría si le aumentan la "chilata salarial". La pregunta obligada es: ¿son gratuitas estas campañas?