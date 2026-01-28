El ITLA y una extraña campaña

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) es foco de atención en los actuales momentos, tras la destitución de su rector Rafael Féliz. Desde diversos medios, comunicadores e influencers usan sus plataformas para promover a sus favoritos para dirigir la institución de corte educativo, leen semblanzas, nos narran las cuchumil virtudes de sus candidatos.

Ya uno de los propuestos dijo que el sueldo es poco y que solo se sacrifiaría si le aumentan la "chilata salarial". La pregunta obligada es: ¿son gratuitas estas campañas?