¡Votará por Danilo en 2028!

"El candidato Danilo Medina será el próximo presidente de la República", o al menos así lo cree un joven al que le dieron la oportunidad de hablar ayer en el acto de juramentación del PLD en Santo Domingo Norte.

Medina y los altos dirigentes que estaban a su lado se miraron y sonrieron al escuchar las ocurrencias del nuevo miembro, quien también aprovechó el espacio para promover su negocio de venta de ollas y sartenes. ¿Será posible tal nivel de desconocimiento en un militante político o lo hizo a propósito?