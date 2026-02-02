Para qué convocan

Se está volviendo costumbre invitar a los medios de comunicación a ruedas de prensa o eventos para luego negarles el acceso, sin ofrecer explicación alguna. El caso más reciente fue el Premio Nacional de la Juventud, durante el fin de semana, en el que no se permitió a la prensa acceder a la premiación.

Si no van a permitir que los periodistas hagan su trabajo, no los convoquen. Resulta contradictorio impedir la cobertura y después pretender que se publiquen notas enviadas por las instituciones tal cual.