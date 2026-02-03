×
El espía
    1 min de lectura

    Los decretos que barren

    Puede decirse que también en 2026 un cambio de titular implica cancelaciones múltiples

    Los nuevos incumbentes, designados por decreto en ministerios y direcciones importantes, han puesto a trabajar las escobas: los barridos se registran en varias instituciones que no han superado la vieja política. Si el puesto es técnico, poco importa.

    Puede decirse que también en 2026 un cambio de titular implica cancelaciones múltiples. ¿Prueba superada? Pues, no.

    Lejos de marcar un quiebre, los barridos confirman la costumbre: cada llegada trae su propio desalojo. La profesionalización sigue esperando turno en la antesala del poder.

