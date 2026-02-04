×
    1 min de lectura

    ¿Será que se llenó el avión?

    No todos los funcionarios del área económica, del comercio y la inversión fueron invitados a Dubái

    En su viaje a Dubái para asistir a la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, el presidente Luis Abinader se hizo acompañar de una delegación integrada por altos técnicos y funcionarios del área económica, del comercio y la inversión. 

    Sin embargo, no todos los del sector fueron invitados al país árabe.  Llama la atención la ausencia de al menos uno de ellos, sobre todo porque figura, supuestamente, en la lista de los presidenciables del PRM. Quizá tenía otras obligaciones.

    Adivina, adivinador...


