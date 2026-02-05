Abinader cumple con los aliados

En política, las promesas no suelen sobrevivir al calendario. Sin embargo, en la administración de Luis Abinader se consolida un patrón que sus aliados no pasan por alto: los compromisos asumidos terminan, tarde o temprano, convertidos en decretos. El más reciente ejemplo vuelve a alimentar esa narrativa de cumplimiento que el oficialismo cuida con esmero.

Como muestra, la juramentación como viceministro de Justicia de Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, exdiputado y exdirigente del Frente Amplio.