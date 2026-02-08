×
    1 min de lectura

    ¿Faltan los ciudadanos inteligentes?

    Medidores y semáforos inteligentes chocan con viejos hábitos

    La Inteligencia Artificial es todo un referente de apoyo en las labores cotidianas de muchos profesionales. La Caasd anunció recientemente la instalación de unos 9,000 medidores inteligentes en el Distrito Nacional y la alcaldía de Santo Domingo Este ha colocado semáforos inteligentes en la avenida San Vicente de Paúl con Mella. 

    También hay medidores eléctricos inteligentes; ahora solo faltan ciudadanos inteligentes, respetuoso de las leyes y las sanas convivencias.

    ¿Qué se necesita para lograr eso?

